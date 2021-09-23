МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Общий объем прямых инвестиций американских компаний за весь период работы в России составил 96,05 миллиарда долларов, говорится в шестом ежегодном опросе Американской торговой палаты в РФ (AmCham) в партнерстве с компанией EY, посвященном перспективам прямых инвестиций и двусторонней торговли между Россией и США. Вашингтон не исключили проведения бизнес-диалога с Россией на полях ПМЭФ

"Общий объем прямых инвестиций американских компаний за весь период работы в России составил 96,05 миллиарда долларов США. Этот оценочный показатель учитывает данные 160 компаний, включая 92 компании, принявшие участие в опросе этого года, а также публичную информацию и данные компаний, которые участвовали в опросе в прошлые пять лет", — говорится в исследовании.

При этом в 2020 году участники опроса инвестировали в российскую экономику более 2,2 миллиарда долларов, а в планах на 2021 год — инвестиции в размере около 1,8 миллиарда долларов, более половины инвестиций всех участников опроса придется на отрасль энергетики и природных ресурсов.

"Несмотря на спад активности в 2020 году… 84% компаний сообщили, что планируют в ближайшем будущем запуск новых проектов в России. Это рекордное значение за время проведения нашего исследования. Для 73,5% компаний, опрошенных в России — это американский бизнес, это стратегический рынок (российский — ред.)", — отметила партнер международной компании EY София Азизян на 21-ой Инвестиционной конференции AmCham. Глава AmCham поставил под сомнение санкции США против 35 россиян

По данным исследования, 78% компаний ощущают негативное влияние санкций США на свой российский бизнес, но их доля снизилась на 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Кроме того, 92% участников опроса отметили, что российские и зарубежные стандарты по декарбонизации и снижению углеродного следа, которых придерживается компания в России и за рубежом, совпадают.

"Снижение числа командировок, вместо которых используется видеосвязь, — самый простой и распространенный способ сокращения углеродного следа среди участников опроса. Об этом сообщили 35% американских компаний. 59% компаний отметили, что инвестиции в декарбонизацию бизнеса пока не приносят им финансовую выгоду", — добавили эксперты.