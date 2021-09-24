МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Организации и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения планируют освободить от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за себя и сотрудников и одновременно увеличат налоговую нагрузку. Российским рыбакам повысят налоги

Соответствующий законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса разработала Федеральная налоговая служба (ФНС), на документ ссылается газета "Ведомости".

Предполагается, что для компаний на упрощенной системе налогообложения ставка налога на "доходы" вырастет с 6 до 8% от выручки, с режимом "доходы минус расходы" — с 15 до 20% от прибыли.

Сумма налога к уплате будет уменьшена на величину торгового сбора — он действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Документом также предлагается увеличить минимальный уровень налога для компаний с режимом "доходы минус расходы" с 1 до 3% от годовой выручки. В настоящее время, если сумма налога предприятия на этом режиме по упрощенной системе налогообложения составила меньше 1% от годовой выручки, компания обязана перечислить в бюджет 1% доходов.

Если законопроект будет утвержден, его внесет в Госдуму правительство.

По оценке бизнес-объединения "Опора России", новый налоговый режим покроет около 60-70% предприятий на "упрощенке", на которой работают более 3,5 миллионов налогоплательщиков, их число увеличилось после отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход.

Предпринимателей на новом налоговом режиме освободят от необходимости вести бухгалтерию, сдавать налоговые декларации.

Инспекции будут сами рассчитывать налог на основе данных об оборотах от банков и контрольно-кассовой техники.

Пока разработчики документа не определились с длительностью налогового периода. В настоящее время налог по упрощенной системе уплачивается раз в квартал, а отчетность нужно сдавать раз в год.

