МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ.Продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля, до 740 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Фьючерсы на индексы США снижаются на внешней неопределенности

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя на 0,8% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 714 тысяч. Показатель июля был пересмотрен до 729 тысяч с 708 тысяч.

По сравнению с августом 2020 года, когда индикатор составлял 977 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали снижение на 24,3%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.