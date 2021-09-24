Продажи новостроек в США в августе выросли лучше прогноза
Продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% - до 740 тысяч
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ.Продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля, до 740 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя на 0,8% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 714 тысяч. Показатель июля был пересмотрен до 729 тысяч с 708 тысяч.
По сравнению с августом 2020 года, когда индикатор составлял 977 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали снижение на 24,3%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
https://1prime.ru/News/20210924/834796151.html
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