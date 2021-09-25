МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Вашингтон допустит серьезную политическую ошибку, если введет новые санкции в отношении высшего руководства России, в том числе и главы российского правительства Михаила Мишустина, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Автор опубликованного текста считает, что санкции не игрушка, которую можно применять, когда хочется, они необходимы только, если есть веские основания.

Аналитик назвал меры США несвоевременными и призвал Вашингтон сотрудничать с Россией. По его мнению, США и Россия могут вместе решить много важных проблем. Например, кризис в Афганистане, климатическая повестка.

Нижняя палата Конгресса США не так давно одобрила санкции против лиц и организаций, причастных к "Северному потоку-2". В санкционный список вошли представители высшего российского руководства.