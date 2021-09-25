МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Административными способами бороться с повышением цен бессмысленно, необходимо создавать бюджетные и монетарные стимулы, считают эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Эксперты рассказали, ждать ли финансовым рынкам "октябрьского проклятья"

Активное посткризисное восстановление экономики РФ закончилось к июлю 2021 года, и теперь необходимо решить, за счет каких факторов будет формироваться экономическая динамика в конце текущего и на протяжении следующего года, говорится в докладе ИПН РАН.

По мнению экспертов, штрафами и заморозками бороться с повышением цен бессмысленно: административные способы могут служить лишь как временная мера для сдерживания цен.

Больший эффект принесет укрепление рубля, считают специалисты.

"Это привело бы не только к стабилизации цен, но и поддержало бы производства, использующие импортные комплектующие, а также компании, обновляющие производственные мощности с использованием иностранного технологического оборудования", — говорится в докладе. Посол возмутился претензиями к России из-за цен на газ

По словам ученых, текущий курс рубля не столько защищает российских производителей, сколько тормозит развитие ключевых секторов экономики. Слабый рубль создает дополнительное давление на цены, к внешней инфляции добавляется внутренняя. В результате этого цены растут еще быстрее и разгоняют сами себя.

В то время как Центробанк повышает ключевую ставку, косвенно поддерживая курс рубля, Минфин, напротив, принимает решения, которые давят на российскую валюту.

"Несмотря на значительный рост доходов от внешнеэкономической деятельности, существенного укрепления курса не произошло. Прежде всего потому, что в рамках бюджетного правила Минфин выкупил практически весь рост положительного сальдо платежного баланса", — поясняют эксперты ИПН РАН.

Это создало излишнее давление на курс рубля: Минфин покупал доллары и тем самым укреплял американскую валюту, а не российскую, уточняют ученые.

"Для выхода из ловушки низких темпов роста требуется использовать определенные стимулы: бюджетные либо монетарные", — говорится в докладе.

"Мировой опыт показывает, что есть выбор из нескольких вариантов: мягкой денежно-кредитной и жесткой бюджетной политики или жесткой денежно-кредитной и мягкой бюджетной политики. А вот обеспечить устойчивое развитие при жесткой бюджетной и жесткой денежно-кредитной политике мало кому удавалось", — резюмируют ученые.