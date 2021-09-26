МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Переход к углеродной нейтральности значительно повлияет на стоимость жизни в России, чтобы данная проблема не стала острой, внедрение максимально жестких зеленых инициатив в стране будет проходить очень медленно, прокомментировал РИА Новости управляющий директор по корпоративным и ESG рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

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"Переход к углеродной нейтральности значительно повлияет на стоимость жизни, и это уже видно на примере той же Европы. Безусловно, она вырастет. И здесь придется либо учиться жить "экономнее" — меньше ездить, меньше покупать, дольше пользоваться вещами, либо переложить плату за рост стоимости жизни при сохранении ее привычного качества на кого-то другого", — ждет он.

Европейские страны как раз пошли по второму пути, вводя пограничный углеродный налог, когда за недостаточную экологичность заплатит экспортер. Данная проблема в России выйдет на социальный уровень, поэтому внедрение максимально жестких зеленых инициатив в стране будет проходить очень медленно, считает Митрофанов.

При этом эксперт затруднился оценить реальную стоимость перехода экономики к углеродной нейтральности, поскольку кроме прямых затрат на создание и ввод большого количества источников возобновляемой энергии, возникают непредвиденные затраты.

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"В качестве примера таких затрат можно привести текущую ситуацию в Европе с ценами на электричество и газ. Планы по генерации на "устойчивых" электростанциях нарушились, но объем спроса остался прежним, что послужило причиной резкого взлета цен. Очевидно, что затраты на переход к углеродной нейтральности будут огромны и будут исчисляться триллионами долларов, но точнее в настоящий момент сказать невозможно", — добавил аналитик.

Энергопереход — мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией — снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.