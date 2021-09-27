МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Землетрясение мощностью 6,5 баллов произошло на острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).

Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени UTC (09.17 мск). Эпицентр находился в 20 километрах от города Ираклион. Очаг распологался на глубине двух километров.

Сведений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.