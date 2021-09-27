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В Греции произошло сильное землетрясение
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Землетрясение мощностью 6,5 баллов произошло на острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC). Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени... ПРАЙМ, 27.09.2021
землетрясение, греция, новости, мировая экономика, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Землетрясение мощностью 6,5 баллов произошло на острове Крит, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).
Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 06.17 по времени UTC (09.17 мск). Эпицентр находился в 20 километрах от города Ираклион. Очаг распологался на глубине двух километров.
Сведений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.