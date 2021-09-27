МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Вьетнамским холдингом T&T Group и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) было достигнуто соглашение о поставках Ханою партии вакцины "Спутник V". На данный момент стороны занимаются разработкой графика поставок. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.

Он напомнил, что ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в беседе с президентом России Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V". Российская вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Египте

"Кроме того, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам (партии — ред.)… вакцины "Спутник V" в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что T&T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России.

Помимо этого, посол Вьетнама рассказал о том, что в самом ближайшем будущем его страна планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Примечательно, что ожидаемая мощность составит 5 миллионов доз в месяц. Названы условия, при которых возрастает риск смерти от коронавируса

Данг Минь Кхой добавил, что за прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении.

"Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины "Спутник V" и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц", — сказал дипломат.

Он также рассказал, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. "И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме", — сказал Данг Минь Кхой.

По его словам, "Спутник V" — единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий.

"Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины "Спутник V" в Юго-Восточной Азии, — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Данг Минь Кхой рассказал, что Вьетнам в ближайшем будущем может рассмотреть возможность регистрации на своей территории других российских вакцин от коронавируса, помимо "Спутник V".

В своем интервью РИА Новости он отметил, что "в настоящее время мировые поставки вакцин весьма малы, а Вьетнам проводит политику диверсификации закупки вакцин для обеспечения раннего коллективного иммунитета".

"Россия является страной с хорошими научно-исследовательскими и медицинскими фундаментами, о чем свидетельствует тот факт, что Россия запатентовала и зарегистрировала в общей сложности 4 вакцины. В связи с этим в ближайшем будущем ожидается, что Вьетнам рассмотрит возможность зарегистрировать ряд других российских вакцин против COVID-19", — резюмировал дипломат.