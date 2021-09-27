МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Суд Украины наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые летали в Крым, а также на четыре судна, заходившие в порты полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в структуру генпрокуратуры Украины.

В документе уточняется, что, "согласно ходатайствам прокуратуры, судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из/в закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа", и четыре судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, таким образом, были средством/орудием совершения преступлений".

Как сообщает "прокуратура", российская авиакомпания якобы "незаконно использовала" 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Embraer для перевозки пассажиров в Крым. Более того, "прокуратура" установила, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым. Украинская прокуратура рассматривает это как "нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины". В Кремле оценили требования США о большей прокачке газа через Украину

Также в прокуратуре напомнили, что с июля 2014 года Украина "закрыла" все порты в Крыму. "За последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма. К тому же иностранные суда из ведущих морских государств вообще не заходят в закрытые гавани полуострова. Зато нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", — отметили в пресс-службе.

С марта 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.

РИА Новости напоминает, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".