МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Разрушительная внешняя политика Киева привела к потере всех "друзей по периметру" украинских границ. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на слова директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.

Он уверен, Киев сам виноват в потере транзита российского газа в Венгрию.

"Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года", — приводит слова Бортника РИА Новости.

Аналитик отметил, что из-за договора с "Газпромом" Будапешт несет дополнительные убытки, однако несмотря на это подписывает контракт, чтобы не связываться с "недружественным Киевом". США предупредили о катастрофических последствиях дефолта

Бортник добавил, что никто не может быть уверен в стабильности поставок газа через Украину из-за ее политической нестабильности.

Напомним, что в понедельник "Газпром" подписал с Венгрией долгосрочный контракт на поставку газа до конца 2036 года. В страну ежегодно будет поступать 4,5 миллиарда кубометров газа, из них 3,5 миллиарда — через Сербию, остальное — через Австрию.

На Украине высказали опасение, что это может привести к частичному или полному прекращению транзита газа в Венгрию. Также Киев не исключил отправки жалобы в Еврокомиссию из-за нового соглашения.