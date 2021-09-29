МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что выдачи ипотеки в целом по России в этом году установят очередной рекорд, достигнув отметки в 5,1-5,4 триллиона рублей при средней ставке по кредиту в 7%, следует из материалов крупнейшего российского банка. Россияне в августе взяли кредиты наличными на рекордную сумму

Для сравнения, согласно материалам, выдачи ипотеки в 2020 году находились на уровне 4,5 триллиона рублей при средней ставке в 8% годовых. Вместе с тем, крупнейший банк прогнозирует, что количество возводимого в РФ жилья продолжит увеличиваться.

"Перспектива развития довольно большая, мы считаем, что количество возводимого жилья должно увеличиться, потому что, в принципе, спрос на это есть, и в России мы понимаем, что потенциал развития рынка еще существует. Мы видим, что количество сделок с использованием эскроу-счетов растет, реформа в широком смысле слова прошла – это мы воспринимаем тоже, как позитивный тренд на будущее, потому что этот рынок становится тоже более транспорентным, более прозрачным", — сказал на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками "Deep dive в ипотечный бизнес Сбера" зампред правления банка Кирилл Царев.

Царев в ходе выступления согласился, что за последнее время произошёл существенный рост стоимости квадратного метра жилья, однако, по его словам, эту динамику нельзя рассматривать в отрыве от того, как менялась инфляция.

"Если мы посмотрим на более длинном горизонте, то мы увидим, что этот рост не такой драматический, особенно с учетом инфляции, которая происходила за этот период времени, и, на самом деле, период 2019-2020 годов можно сказать, что в каком-то смысле это был отскок, в том числе госпрограмма поддержки помогла в этот момент перезапустить или возобновить спрос на жилье – мы считаем, что это важный фактор. При этом мы не видим, чтобы цена на недвижимость существенно оторвалась, если мы смотрим на длинном плече, от инфляции. На самом деле, за пять-семь лет, если мы посмотрим эти две кривые, то такого драматического изменения там нет", — заключил Царев.