МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает ежегодно выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала, говорится в отчете ведомства по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала (МСК). Счетная палата предложила не ограничивать сроки использования маткапитала

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Предоставление выплат началось 2 августа.

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК", — говорится в отчете Счетной палаты.

Отмечается, что расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят порядка 60 миллиардов рублей в год.

СП указывает, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку, что эквивалентно 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

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