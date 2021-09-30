МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 25 июля (23 888), рост до 7 511 026, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, 25 июля в стране было зарегистрировано 24 072 новых случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 888 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 020 (8,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрированы 7 511 026 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,32%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1 Москва 3998, 2 Санкт-Петербург 2077, 3 Московская область 1216", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 21, Чукотском автономном округе — 15, Ненецком автономном округе — 14.

В РФ за сутки выписаны 18 826 человек после COVID-19, за все время — 6 672 767, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 826 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 672 767", — говорится в сообщении.

В частности в Москве — 2237, Санкт-Петербурге — 1926, Подмосковье — 976.

Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки зафиксирован в России — 867 случаев, всего за время пандемии в стране скончались 207 255 человек с этой инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Предыдущий максимум, зафиксированный накануне, составил 857 смертей.

"За последние сутки подтверждено 867 смертей… За весь период по России умерло 207 255 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки — 62 случая смерти, Санкт-Петербурге — 56, Свердловской области — 43.