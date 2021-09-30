МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин ожидает в 2022 году профицит бюджета РФ на уровне 1% ВВП, в 2023 году — 0,2% ВВП, в 2024 году — дефицит в 0,3% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Стало известно, сколько принесут бюджету повышение НДПИ и акциз на сталь

Ранее министерство ожидало профицит бюджета РФ в 2022 году в 1,1% ВВП, в 2023 году — 0,3% ВВП, а в 2024 году — дефицит в 0,2% ВВП.

В то же время Минфин сохранил оценку исполнения бюджета в 2021 году с дефицитом в 0,2% ВВП. Расходы бюджета должны составить 24,058 триллиона рублей, а доходы — 23,782 триллиона. Таким образом, дефицит будет на уровне 275,7 миллиарда рублей.

Правительство РФ в четверг сообщило, что внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита.

Так, расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году – 25,24 триллиона рублей, в 2024 году – 26,35 триллиона рублей. При этом согласно рассмотренной кабмином 21 сентября редакции проекта бюджета, расходы были запланированы на уровне 23,61 триллиона рублей в 2022 году, 25,106 триллиона в 2023 году и 26,147 триллиона в 2024 году. Таким образом, расходы казны в 2022 вырастут на 80 миллиардов рублей, в 2023 году – на 134 миллиарда рублей, в 2024 году – на 203 миллиарда рублей.