МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ наибольшее с 19 июля (24 522), рост до 7 535 548, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, 19 июля в стране было зарегистрировано 24 644 случая.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 24 522 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 215 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 7 535 548 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ отмечено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3993, 2. Санкт-Петербург — 2281, 3. Московская область — 1339", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 21, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 14.

За сутки в РФ выписаны 19 955 человек после COVID-19, за все время — 6 692 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 955 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 692 722", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписано 2189 человек, в Санкт-Петербурге — 1947, в Подмосковье — 1035.

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки зарегистрирован в РФ, он составил 887 случаев, за все время пандемии скончались 208 142 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 887 смертей… За весь период по России умерло 208 142 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 64 человека, в Санкт-Петербурге — 55, Свердловской области — 40.