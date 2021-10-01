МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги первого дня нового квартала в "красной" зоне, последовав динамике бирж в США, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний преимущественно дешевеют на Лондонской бирже

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 1,62%, до 3019,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2%, до 7185,5 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 2,31%, до 28771,07 пункта.

Фондовые биржи Китая, включая Гонконг, были закрыты по случаю выходного дня.

Инвесторы обратили внимание на динамику американских рынков, которые завершили торги четверга снижением. Сентябрь же стал для фондовых индексов в США худшим месяцем за год. И такая американская динамика вызвала волну продаж на рынках АТР.

Японской площадке не помешала упасть и макростатистика. Безработица в Японии в августе сохранилась на уровне июля в 2,8%, в то время как инвесторы прогнозировали рост показателя до 2,9%.