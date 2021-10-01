МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. При поддержке ВЭБ.РФ и РФРИТ 1 октября в Москве проходит RUSSIA OPEN SOURCE SUMMIT. Цель мероприятия — открытое обсуждение стратегии развития разработки и использования программного обеспечения на основе открытого кода в России. Организатором мероприятия выступил Российский фонд развития информационных технологий. Принять участие можно бесплатно, регистрация на сайте russiaos.ru/summit

На пленарной сессии саммита будет представлен проект стратегии, затем участникам мероприятия предложат выбрать одну из рабочих групп для внесения предложений в документ. Саммит продолжится серией тематических треков.

По словам генерального директора РФРИТ Александра Павлова, направление новой стратегии РФРИТ — это популяризация Open Source, работа с ИТ-сообществом, предоставление экспертной площадки для обсуждения актуальных тенденций развития Open Source в России и мире. Он добавил, что "в 2022 году мы продолжим цикл регулярных тематических мероприятий с участием программистских сообществ и ИТ компаний — саммита, митапов". Павлов также подчеркнул, что "РФРИТ как институт развития проектирует вместе со всеми заинтересованными сторонами финансовые и нефинансовые инструменты стимулирования разработки на основе открытого кода и участия российских разработчиков в международных опенсорс-альянсах".

Одновременно в Москве проходит финал 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (с 1 по 6 октября), одним из партнёров которого также выступает РФРИТ. Студенты и аспиранты ведущих ВУЗов планеты продемонстрируют свои знания и навыки, творческий, интеллектуальный потенциал и умение находить оригинальные и эффективные решения сложных задач.

Приветственную телеграмму им направил президент России Владимир Путин. "В России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников", написал президент.

Он выразил уверенность в том, что эти состязания станут для участников и гостей большим, запоминающимся событием и послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки.