МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Две трети акватории арктических морей остаются летом безо льда, поэтому у судов больше вариантов маршрутов, все чаще полярные моря остаются совсем безледными, время простой навигации на Северном морском пути выросло на 3-4 недели, сообщили журналистам в Росгидромете. Индия готова выступить партнером России по Северному морскому пути

Согласно климатическим моделям, Северный морской путь (СМП) будет полностью очищаться ото льда, а значит судоходство по нему будет круглогодичным и без применения ледокольной проводки к 2050 году. В Росгидромете уточнили, как изменилась ситуация на СМП с прошлого века.

"Все это в совокупности (наблюдаемые изменения — ред.) позволяет говорить об улучшении ледовых условий в морях на трассе СМП в летний сезон и значительном расширении сроков благоприятного (безледного) навигационного периода в среднем на 3-4 декады", — говорится в сообщении.

В Росгидромете уточнили, что характерная черта наблюдаемых изменений — более раннее очищения морей ото льда по сравнению с периодом 70-80-х годов прошлого столетия. Очищение прибрежных и центральных районов морей происходит раньше на 2-2,5 декады. В Японии призвали обратить внимание на потенциал Северного морского пути

Там также отметили, что очищение морей ото льдов в летний сезон стало более обширным. В 70-80-е годы прошлого столетия акватория арктических морей в летний период очищалась в лучшем случае на треть, а в последнее десятилетие — на две трети. При этом становится возможным использование практически всех стандартных маршрутов плавания (прибрежных, центральных и мористых). В среднем в морях Карском и Лаптевых это событие наступает в конце июля, в Восточно-Сибирском море — в середине августа, в юго-западной части Чукотского моря — в начале июля.

Как подчеркивают ученые, повторяется полное очищение акваторий морей ото льдов, которое в среднем стало наступать в начале сентября. Повторяемость полного очищения морей ото льда в Карском и Чукотском морях составляет 90%, в море Лаптевых — 75% и в Восточно-Сибирском море — 60%.

"Важным моментом является более позднее начало осенне-зимних ледовых явлений, связанных с новым ледообразованием и появлением на акватории морей молодых льдов. Начало осенних процессов в среднем стало наступать на 1-2 декады позже среднемноголетних значений", — добавили в Росгидромете.

Между тем, в ведомстве отметили, что в силу неоднородности распределения ледяного покрова и зависимости его положения от гидрометеорологических условий (ветра, температуры, дрейфа) каждый год, несмотря на легкие ледовые условия, в локальных районах трассы СМП могут возникать сложные ледовые условия. Могут сохраняться сплоченные льды, пятна, языки тяжелых льдов, препятствующих судоходству. Такие условия, как правило, наблюдаются в проливе Вилькицкого и на подходах к нему, в восточной части Восточно-Сибирского моря (в районе Айонского ледяного массива), в котором в 1983 году во льдах было раздавлено судно "Нина Сагайдак".