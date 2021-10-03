РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — ПРАЙМ. Первые российско-алжирские учения торжественно открылись на полигоне Тарский Южного военного округа в Северной Осетии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В церемонии открытия приняли участие представители командования Южного военного округа, Алжирской национальной народной армии и военный оркестр объединения ЮВО.

Командир мотострелкового соединения 58 армии полковник Дмитрий Усков в приветственной речи пожелал участникам учений успешного взаимодействия на суше и в море, а вместе с тем выразил уверенность, что учения укрепят российско-алжирское сотрудничество.

В учениях, которые продлятся до 11 октября, планируется задействовать около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и столько же алжирских военнослужащих.

Задача учений — повышение готовности органов управления, сил и средств России и Алжира к борьбе с терроризмом. Участникам учений предстоит выполнить тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, уничтожение условных взрывных устройств, провести радиационную, химическую и биологическую разведку в зданиях и на местности.