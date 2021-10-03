МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Будущей зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления, возникшей после снижения объемов транзита в Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, прозвучавший в эфире канала "Первый независимый". Украина и Европа споткнулись о российский газ

Во время ток-шоу экономист Алексей Кущ заявил, что в связи с сокращением объема транзита сокращается и возможность физического отбора голубого топлива из трубопровода. Соответственно, Украину ожидает энергетический кризис.

Согласившись с этим прогнозом, Суслов отметил, что в хранилищах в западном регионе Украины накоплены 18,7 миллиарда кубометров газа, но эти запасы в основном предназначены для Европы.

"Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах", — уточнил экс-министр.

Напомним, что с начала 2021 года на Украине подорожал газ. Также власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В результате в регионах начались протесты с требованием снижения тарифов. До этих событий украинское правительство зафиксировало цену газа на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина. Как предполагается, в итоге стоимость топлива для потребителей в ряде областей сократится в среднем на треть.