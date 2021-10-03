МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает вопрос создания на Украине военной учебной миссии — EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине). Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве ЕС, эта миссия могла бы стать "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы имеющей место "военной активности" РФ вблизи украинских границ, а также на фоне ситуации с Крымом.

Сообщается, что в документе, помимо прочего, указывается возможность расширения существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

При этом подчеркивается, что о создании военной учебной миссии ЕС еще в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые направили соответствующее обращение главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.