МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Зарплата жителей трех российских городов в первом полугодии 2021 года в среднем превышает 100 тысяч рублей в месяц, при этом самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный, свидетельствует исследование РИА Новости. Минимальная зарплата в 2022 году вырастет на 825 рублей

СТО ГОРОДОВ

Как отмечают эксперты, уровень зарплат в России сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, во многом наследуют существенные разницы в уровне оплаты труда от региональных различий и отраслевых специфик. Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора.

На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям.

Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики. В рейтинг включены 100 городов – административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.

Итоги проведенного исследования РИА Новости показывают существенную разницу в уровне зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен во многих городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в широком диапазоне от 1,9 до 5, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается в 2,5 раза.

При этом медианное значение соотношения среди исследуемых городов составляет 2,6, то есть в среднем работники в крупном российском городе зарабатывают ежемесячно сумму примерно в 2,6 раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.

ЗАРПЛАТА ВЫШЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. В столице ЯНАО на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 тысяч рублей в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю. Россиянам для финансовой независимости нужна зарплата в 75 тысяч рублей

Также почти 100 тысяч в месяц в среднем получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял второе место.

Также среди лидеров рейтинга по отношению зарплаты к потребкорзине представлены Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

Как показывает рейтинг, восемь из десяти населенных пунктов с высокими зарплатами – города северных регионов, именно здесь, в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых, поясняют эксперты. Высокоприбыльная добыча природных ресурсов позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от "цивилизации" этих городов.

Самая высокая зарплата в денежном выражении среди проанализированных городов оказалась в Анадыре, столице Чукотки. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям за вычетом НДФЛ) в этом городе в первом полугодии текущего года составила 129 тысяч рублей, что на 4,5% больше чем за первые шесть месяцев 2020 года. Однако Чукотский автономный округ из-за своей удаленности характеризуется очень высокими ценами, поэтому высокая зарплата в Анадыре эквивалентна 4,4 фиксированным наборам товаров и услуг, что является лишь четвертым результатом среди ста исследованных городов России.

Второй в текущем рейтинге по заработной плате и третьей по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг стала Москва. В столице РФ средняя месячная чистая зарплата составляет 114 тысяч рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг), увеличившись за год на 10,2%.

ЮЖНЫЕ ГОРОДА В КОНЦЕ СПИСКА

Многие города южных регионов в "противовес" лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в столице Калмыкии Элисте – 1,91, там средняя зарплата составляет 31,7 тысячи рублей. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг.

Также относительно невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Нальчике, Грозном, Таганроге, Иваново, во Владикавказе и Майкопе. Согласно результатам исследования, семь городов из последних десяти находятся на юге России. Невысокие показатели в этих городах во многом объясняются слабостью экономик этих регионов в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат, говорят аналитики.

В 14 городах чистая средняя зарплата в денежном выражении в январе-июне ткущего года была ниже 35 тысяч рублей. Самая низкая средняя зарплата отмечается во Владикавказе – 31,2 тысячи рублей в месяц (+5,9% по сравнению с январем-июнем прошлого года). Также менее 32 тысяч в месяц в среднем получают в Нальчике и Элисте.

ЗАРПЛАТА В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ

Согласно результатам исследования, в большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и сами зарплаты выше, чем в среднем по стране. В частности, 13 из 15 крупнейших городов России расположились в верхней части рейтинга. Самый "богатый" город-миллионник – Москва, как отмечалось выше, занимает третью позицию в рейтинге. При этом самый "бедный" по покупательной способности зарплат город-миллионник, Волгоград, оказался на 66-м месте.

Помимо Москвы, "зажиточным" городом-миллионником является Санкт-Петербург. В северной столице соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,94, что соответствует седьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в северной столице в 1,2 раза меньше, чем в Москве. Минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы почти всех россиян

Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных городов-миллионников, также высокие результаты у таких крупнейших мегаполисов, как Екатеринбург (3,18 и 17 место), Казань (3,09 и 20 место), Красноярск (3,08 и 22 место), а также Уфа (3,01 и 24 место в рейтинге).

По оценкам аналитиков, в ближайшие годы зарплаты в крупных городах будут расти несколько быстрее, чем в среднем по стране, что будет связано с ограничениями трудовой миграции и небольшой напряженностью из-за этого на рынке труда. Также, вероятно, в среднесрочной перспективе крупнейшие города в рейтинге примерно сохранят свои позиции, хотя возможны и локальные прорывы, считают эксперты.