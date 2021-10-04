МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Газовый кризис на Украине покажет, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение украинского экономиста Алексея Куща, которое тот высказал в статье для издания "Главред".

Он считает, что узнать, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине, и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, не получиться, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

"Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами", — сказал экономист.

Кущ считает, что дать оценку реальной ценности реформ в украинском "Нафтогазе" получится лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. Зеленский рассказал о "наглой" политике Украины

"Реформы "Нафтогаза" хорошо работают тогда, когда есть три миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой", заметил Кущ.

"Цена "реформ" Нафтогаза — это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС (газотранспортной системы. — прим. ред.), мощности которого не интересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам", — подчеркнул экономист.

Он считает, что резкая реакция киевских властей на заключение Венгрией контракта с "Газпромом" в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию. "Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо", — резюмировал Кущ.