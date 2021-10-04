ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 окт — ПРАЙМ. Производство всех вакцин от коронавируса в РФ по итогам текущего года превысит 300 миллионов доз, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед".

"За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 миллионов полных комплектов всех вакцин… В этом году выйдем на параметры 300 миллионов плюс", — сказал министр.

Он также отметил, что только за сентябрь в РФ произвели 40 миллионов доз "Спутника V", до конца года планируется выпустить еще около 150 миллионов доз.