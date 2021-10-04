МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. К самой вакцине "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были вопросы по документам, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Мурашко заявил об устранении барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ

"Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты", — уточнил он.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время документы по российскому препарату дооформлены и в течение недели-полутора будут внесены в ВОЗ.