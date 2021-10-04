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Мурашко объяснил причину задержки с признанием "Спутника V" в ВОЗ
Фармацевтика
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К самой вакцине "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были вопросы по документам, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Нам нужно было... ПРАЙМ, 04.10.2021
спутник v, михаил мурашко, воз, минздрав, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. К самой вакцине "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензий нет, были вопросы по документам, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты", — уточнил он.
По словам министра здравоохранения, в настоящее время документы по российскому препарату дооформлены и в течение недели-полутора будут внесены в ВОЗ.