МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в сентябре вырос до 50,5 пункта с 49,3 пункта в августе, сообщает исследовательская организация Markit. Минфин назвал причины острой ситуации с ценами на продукты

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit Российской сферы услуг составил в сентябре 50,5 балла после августовского показателя 49,3, указав на частичное расширение деловой активности по всему российскому сектору сферы услуг. Сообщается, что возобновление роста было связано с усилением спроса и устойчивым ростом новых заказов. Однако темпы роста были незначительными и медленнее, чем в среднем по серии", — говорится в сообщении.

"Российские поставщики услуг отметили более обнадеживающий результат в конце третьего квартала, поскольку объемы производства вернулись к росту, а новые заказы возобновили свой рост в сентябре. Несмотря на то, что они росли лишь незначительными темпами, это косвенное воздействие привело к усилению настроений и возобновлению найма сотрудников в этом секторе", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.