МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Сбер — главный российский банк — обновляет концепцию развития: из сберегательного госучреждения, унаследованного с советских времен, он превращается в современного IT- гиганта. Банк развивает " экосистему, интегрированную вокруг клиента", которая включает в себя широкий спектр услуг, начиная с онлайн-продажи продуктов и заканчивая телевидением, пишет французское издание Les Echos. "Сбер" запустил платформу для участников венчурного рынка

Таким образом, банк претендует на звание пионера в области диверсификации банковской деятельности. "Сбер", имеющий 100 миллионов клиентов, теперь предлагает широкий спектр товаров через интернет и мечтает стать новым технологическим гигантом. "Наша трансформация не имеет аналогов в банковской сфере Европы или даже США, — рассказал изданию вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин. Около сотни из 13 000 отделений банка уже трансформировались в рамках новой экосистемы. За ними должны последовать еще около 6 000".

Новации анонсировал год назад глава банка Герман Греф — тогда он заявил, что решено сменить не только логотип и название, но и концепцию. Спустя год диверсификация продолжается во всех направлениях. Экосистема должна стать не только финансовым помощником, но и решать массу повседневных задач клиентов. "Мы понимаем, что рост сугубо банковских услуг, особенно с учетом нового регулирования, будет оставаться ограниченным в течение следующих десяти лет. Единственная возможность — предложить новые услуги", — говорит Крейнин.

Всего у Сбера около 80 предложений. Среди них онлайн-образование, телемедицина и услуги по покупке автомобилей. По большей части торговые услуги организованы по модели маркетплейсов. По словам Крейнина, цель состоит не только в увеличении количества банковских услуг, необходимых для этих покупок, но и в создании новых синергий и новых источников прибыли.