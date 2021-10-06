МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 133 до 7 662 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 25 133 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2182 (8,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187), Подмосковье (1410), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1 Москва 3589, 2 Санкт-Петербург 2187, 3 Московская область 1410", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе — 16, Магаданской области — 15, Ненецком автономном округе — 10.

За сутки в России выписаны 19 841 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 778 900 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 841 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 778 900", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписано 2 399 человек, в Санкт-Петербурге — 1 675, Подмосковье — 1 207.

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки зафиксирован в России, он составил 929 новых случаев, всего за пандемию скончались 212 625 заболевших, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 929 смертей… За весь период по России умерло 212 625 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 46.