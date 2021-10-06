МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россияне проводят в социальных сетях в среднем три часа в день, для 45% это является формой эскапизма, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского". "Яндекс" усилил защиту аккаунтов пользователей

Опрос был проведен компанией Opinium в 2021 году, в нем приняли участие более 15 тысяч человек из 25 стран, в России в нем приняли участие 504 человека.

"Россияне в среднем проводят в социальных сетях три часа в день, причем 38% используют такие сервисы по работе. Почти треть (30%) следит за теми или иными блогерами, и почти половина из них (45%) отметили, что это помогает им сбежать от реальности. А каждый десятый (11%) и вовсе отмечает, что чувствует, будто ему чего-то недостает, если оказывается не в курсе новостей из жизни лидеров мнений", — говорится в исследовании.

По результатам опроса заметно влияние блогеров и звезд с большой аудиторией на респондентов — 39% опрошенных благодаря известным людям изменили свое отношение к некоторым вопросам, 26% вдохновились стилем или привычками. При этом 24% (почти каждый четвертый) лично писали блогерам и столько же участников исследования считают, что могли бы завести с ними дружбу. Google переводит своих пользователей на двухфакторную аутентификацию

"Несмотря на то, что социальные сети сегодня во многом оказывают позитивное влияние на общество… к сожалению, такие платформы нередко используются для мошенничества… Зачастую злоумышленники действуют от лица популярных блогеров, ко мнению которых прислушиваются очень многие", — рассказала руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова, слова которой приводятся в сообщении.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперты рекомендуют использовать надежные пароли для защиты аккаунтов, настроить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать защитное решение.