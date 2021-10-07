МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы попросил приставов взыскать с компании Facebook 26 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд оставил в силе 5,5 миллиона рублей штрафов для Twitter

"В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений… в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда", — сказала она.

Ранее суд дал соцсети отсрочку по их выплате до 4 октября из-за технических проблем с переводом денег.

Пресс-секретарь уточнила, что эти 26 миллионов назначены за неудаление противоправной информации по статье 13.41 КоАП.

Комментариями ФССП и компании Facebook агентство пока не располагает.

Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.

Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.