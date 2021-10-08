МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 27 246, до 7 717 356, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 27 246 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 346 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За пандемию в стране зарегистрировано 7 717 356 случаев заболевания, тем прироста составил 0,35%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Подмосковье (1490), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4595, 2. Санкт-Петербург — 2501, 3. Московская область — 1490", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 18, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 16.

За сутки в России выписаны 20 566 человек после COVID-19, за все время — 6 819 796, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 566 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 819 796", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 2288, Санкт-Петербурге — 2022, Подмосковье — 1276.

Новый максимум смертей с новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрирован в РФ и составил 936 случаев, за время пандемии в стране умерли 214 485 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 октябре и составил 929 смертей.

"За последние сутки подтверждено 936 смертей… За весь период по России умерли 214 485 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 71, Санкт-Петербурге — 61, Свердловской области — 46.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, — по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.