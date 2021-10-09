Facebook и Instagram объявили о восстановлении работы после сбоя
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Facebook и Instagram объявили о восстановлении работы после сбоя.
В сообщении Instagram в соцсети Twitter говорится: "Все починили, должно прийти в норму сейчас".
Такую же публикацию сделали в аккаунте техотдела Facebook.
Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, в пятницу пользователи Instagram пожаловались на глобальные сбои в работе сервиса. Сбой произошел примерно в 21.27 мск. Около 21.20 стали поступать жалобы на сбои в работе Facebook.
https://1prime.ru/News/20211009/834918848.html
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