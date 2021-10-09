МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Facebook и Instagram объявили о восстановлении работы после сбоя. В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В сообщении Instagram в соцсети Twitter говорится: "Все починили, должно прийти в норму сейчас".

Такую же публикацию сделали в аккаунте техотдела Facebook.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, в пятницу пользователи Instagram пожаловались на глобальные сбои в работе сервиса. Сбой произошел примерно в 21.27 мск. Около 21.20 стали поступать жалобы на сбои в работе Facebook.