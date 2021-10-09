МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Росприроднадзор составил экологический рейтинг российских городов-загрязнителей, написала в Instagram руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Об этом сообщает РБК. Авиакомпании дорого заплатят за загрязнение воздуха

Список возглавил Норильск. В пятерку вошли Череповец, Новокузнецк, Липецк и поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области.

Также в рейтинге присутствуют Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск (Иркутская область).

Как заявила Радионова, распределение мест в рейтинге связано с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, использующих грязные виды топлива.

По ее словам, по отдельности предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но при их нахождении в одной области нормативы не выполняются.

"В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний "Русал", "Норникель", "СУЭК-Кузбасс", "Мечел", "Евраз", группа компаний "Сибантрацит", "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "НК «Роснефть" и других", — отметила глава Росприроднадзора.