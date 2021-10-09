МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Старший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября, запланированы ее встречи в МИД России и с другими официальными лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД России прокомментировал возможные санкции США по "Северному потоку-2"

Ранее пресс-служба госдепа США сообщила, что "Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем".

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", — написала в своем Telegram-канале Захарова.

По ее словам, в Москве "запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 сентября отмечал, что вопрос о поездке Нуланд в Россию прорабатывается, но у нее нет действующей въездной визы. В то же время Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря возможном визите Замгоссекретаря, заявлял, что Москва и Вашингтон готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и Госдепа. Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отмечал, что Нуланд находится под санкциями РФ, но может приехать в Россию и попытаться договориться с Москвой. Ради такого приезда, по мнению сенатора, "ей разрешат въезд в нашу страну".