МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минобороны России раскрыло облик и технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя "Иркут", которую планируется запускать с космодрома Плесецк с 2024 года. Материал о новой ракете опубликован в очередном номере журнала РКК "Энергия" "Космическая техника и технологии". "Дочка" S7 назвала препятствия для создания частной космической ракеты

"В вопросе разработки отечественных ракет-носителей сверхлегкого класса можно отметить разрабатываемый специалистами АО "ЦНИИмаш" проект по созданию ракеты-носителя сверхлегкого класса "Иркут", — рассказывается в статье, подписанной начальником космодрома Плесецк Николаем Башляевым, его заместителем Алексеем Николаевым, научным сотрудником космодрома Вадимом Дуги и начальником кафедры Военно-космической академии имени Можайского Дмитрием Мосиным.

В материале отмечается, что новая ракета будет существовать в двух вариантах — одноразовом и многоразовом (с возвращением на крыльях). Первый пуск обоих типов носителей намечен на 2024 год. Стартовая масса одноразового носителя составляет 23,6 тонны, многоразового — 25 тонн. При этом первый тип будет способен выводить на низкую околоземную орбиту (200 километров) 584 килограмма груза, а на геостационарную орбиту — 84 килограмма. Второй тип — 398 килограммов и 60 килограммов соответственно. Предусмотрено, что топливом будет служить пара кислород-метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке, который получил название "апогейный модуль".

"Крыло-СВ" — многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. ЦНИИмаш начал разработку крылатой ракеты в рамках опытно-конструкторской работы "Крыло-СВ" несколько лет назад. В феврале прошлого года научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора.

Размеры ракеты: 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Она будет перемещаться с гиперзвуковой скоростью — до 6 чисел Маха. Специально для этой ракеты разрабатывается новый двигатель под названием "Вихрь". Предусматривается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.