МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе виртуальной встречи с торгпредом США Кэтрин Тай в субботу обсудил отмену пошлин и санкций, а также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития, сообщает Центральное телевидение Китая. Китай выразил протест США за доклад о происхождении COVID

"Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении китайской модели экономического развития и производственной политики", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты на основании равенства и взаимного уважения, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики.