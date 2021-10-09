МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе виртуальной встречи с торгпредом США Кэтрин Тай в субботу обсудил отмену пошлин и санкций, а также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении китайской модели экономического развития и производственной политики", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты на основании равенства и взаимного уважения, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики.
https://1prime.ru/News/20211009/834919514.html
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