МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, говорится в стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) "МиР" на 2021-2024 годы. Микрофинансовые организации хотят обязать сообщать заемщику о рисках

Сегодня закон запрещает МФО заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Это ограничение было введено в 2019 году, чтобы не допускать мошенничества с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.

СРО предлагает разрешить выдавать микрозаймы под залог недвижимости хотя бы тем микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей. "При снятии ограничения величина существующих залоговых займов и срок их "жизни" позволили бы компаниям, при соблюдении требований и ограничений, увеличить не только кредитование физических лиц, но и "вырасти" до предложения им новых продуктов и услуг на срок основного займа", — отмечается в стратегии.

"Мы понимаем беспокойство законодателей, когда размер собственных средств меньше или даже равен стоимости полученных залогов, так как велики соблазны недобросовестных практик или даже нарушений законодательства. Но вряд ли кто-то будет рисковать собственными средствами (капиталом), если он многократно превышает стоимость залога", — заявил председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

В то же время МФО намерены получить право на получение данных из Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и ГИС МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Это обосновывается тем обстоятельством, что компании при выдаче займов обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки, а банки, как отмечают в СРО, в этих целях имеют право использовать данные из таких источников.