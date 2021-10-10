ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — ПРАЙМ. Одной из возможных причин падения самолета в Мезелинском районе Татарстана стал перегруз, сообщил РИА Новости источник, близкий к ДОСААФ. В Татарстане упал самолет с парашютистами

Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в городе Мезелинске в Татарстане, на его борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным экстренных служб, 16 человек, в том числе пилоты, погибли при падении самолета, шесть пострадавших извлечены из-под завалов и госпитализированы.

По данным источника, самолет до 2014 года принадлежал Минобороны РФ, а затем был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

"Одной из возможных причин аварии стал перегруз — самолет был рассчитан на 19 человек, вследствие чего машине не хватило взлетной мощности для набора высоты", — рассказал источник.

По его словам, самолет выполнял четвертый рейс за утро и через несколько минут после взлета у него отказал левый двигатель, при развороте обратно на аэродром самолет зацепил крылом кромку деревьев и разрушился при приземлении. Собеседник также не исключил, что в самолете могло закончиться топливо при неисправном топливном датчике.