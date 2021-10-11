МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция пройдет легче и быстрее, если при контакте с больным пациент был в маске, а затем прополоскал горло, помыл руки и умылся, сообщили врачи Роспотребнадзора. Роспотребнадзор опроверг информацию о новых ограничениях из-за COVID-19

"Если при контакте с инфицированным человек находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", — сказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В то же время, по словам младшего научного сотрудника этого института, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, новый штамм не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, часто уже на пятый день.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев тяжелее и дольше переносят болезнь люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболевания.