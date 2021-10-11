МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Эскизный проект сторублевой купюры утвержден и в следующем году новую банкноту планируется выпустить в обращение. Но платежный оборот будет насыщаться модифицированными сторублевками постепенно. Об этом рассказал «Известиям» зампред Центробанка Михаил Алексеев. Эксперт рассказал, какие купюры не выйдут из употребления

"Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту, поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования", — объяснил Алексеев.

Поэтому россияне, по его словам, увидят новые боны в обращении только ближе к концу 2022 года.

В последующие годы новые и уже используемые купюры будут обращаться параллельно. Точно так же в настоящее время параллельно обращаются разные модификации других банкнот, что соответствует международной практике. "Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние 100 рублей", — заключил зампред Центробанка.