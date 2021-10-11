2021-10-11T07:53:00+03:00
2021-10-11T08:29:15+03:00
2021-10-11T07:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20211011/834930460.html
Рубль слабо растет на фоне дорожающей нефти
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В начале утренних торгов понедельника курс рубля умеренно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 11.10.2021
финансы, экономика, новости, доллар, евро, московская биржа, курс рубля
https://1prime.ru/images/83331/84/833318485.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83331/84/833318485.jpg
https://1prime.ru/images/83331/84/833318484.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83331/84/833318484.jpg
https://1prime.ru/images/83331/84/833318472.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83331/84/833318472.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В начале утренних торгов понедельника курс рубля умеренно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск понедельника снижается на 9 копеек, до 71,79 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 83,08 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,5%, до 83,6 доллара за баррель.