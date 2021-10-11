МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В начале утренних торгов понедельника курс рубля умеренно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск понедельника снижается на 9 копеек, до 71,79 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 83,08 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,5%, до 83,6 доллара за баррель.