МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 29 409 до 7 804 774, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Москве фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 29 409 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2608 (8,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 804 774 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 5002, Санкт-Петербурге — 2931, Подмосковье — 2184. "Распределение по субъектам: 1 Москва 5002, 2 Санкт-Петербург 2931, 3 Московская область 2184", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 15 460 человек после COVID-19, за все время — 6 873 579, сообщили в оперативном штабе. Врачи назвали средний срок протекания ковида

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 460 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 873 579", — говорится в сообщении. В частности, в Москве — 2284, Подмосковье — 1260, Нижегородской области — 509.

За сутки в России подтверждены 957 смертей с COVID-19, за все время — 217 372. В частности, в Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 63, Свердловской области — 42.

"За последние сутки подтверждено 957 смертей… За весь период по России умерло 217 372 человека", — говорится в сообщении.