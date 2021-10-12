2021-10-12T08:08:00+03:00
2021-10-12T08:55:18+03:00
2021-10-12T08:08:00+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20211012/834942450.html
Аналитики прогнозируют снижение доверия инвесторов к экономике Германии
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре снизился до 24 пунктов с 26,5 пункта в сентябре, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Соответствующие данные... ПРАЙМ, 12.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, исследование, германия, экономика
https://1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
https://1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
https://1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
https://1prime.ru/gas/20210922/834763438.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре снизился до 24 пунктов с 26,5 пункта в сентябре, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует во вторник, 12 октября, в 12.00 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) опубликует данные по безработице в Великобритании за июнь-август. Ожидается, что показатель в отчетном периоде снизился до 4,5% с уровня мая-июля в 4,6%.