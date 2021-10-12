МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре снизился до 24 пунктов с 26,5 пункта в сентябре, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Германия опровергла роль России в подорожании газа

Соответствующие данные Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует во вторник, 12 октября, в 12.00 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) опубликует данные по безработице в Великобритании за июнь-август. Ожидается, что показатель в отчетном периоде снизился до 4,5% с уровня мая-июля в 4,6%.