МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Поставки угля из России в Европу увеличились на 12% по сравнению с таким же периодом прошлого года на фоне повышенного спроса на энергоресурсы, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Bloomberg: энергетический кризис сделал Россию перспективнейшим рынком

"В целом поставки угля выше прошлого года, и вот сейчас увеличились даже в Европу на 12% к такому же периоду прошлого года, и в страны АТР", — сказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что касается поставок газа – вы сами видите, читаете, что происходит. Можно говорить, конечно, о повышенном спросе на наш газ. И учитывая, что Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, она таким и останется", — добавил министр.

Спрос на углеводороды остается высоким из-за энергетического кризиса, вызванного скачком цен на газ. В результате компании переключаются на другие источники энергии – в частности, нефть и уголь, цены на которые также бьют рекорды.