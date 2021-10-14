МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на сессии форума "Российская энергетическая неделя". Новак: "Газпром" в этом году может достичь рекорда по добыче газа

"Сейчас процесс еще продолжается, и во многом это зависит от температурного фактора… В настоящее время температура позволяет осуществлять закачку в ПХГ. Очевидно, что это примерно конец октября, всё зависит от природы", — сказал Новак.

Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.

В августе "Газпром" говорил, что планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке — 72,6 миллиарда кубометров.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.