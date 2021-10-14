Россия к концу октября должна закончить закачку газа в свои ПХГ
Новак: Россия к концу октября должна закончить закачку газа в свои ПХГ
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища газа, но все зависит от температурного фактора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"Сейчас процесс еще продолжается, и во многом это зависит от температурного фактора… В настоящее время температура позволяет осуществлять закачку в ПХГ. Очевидно, что это примерно конец октября, всё зависит от природы", — сказал Новак.
Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.
В августе "Газпром" говорил, что планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке — 72,6 миллиарда кубометров.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/News/20211014/834959592.html
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