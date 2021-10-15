МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Россияне за последний год стали покупать лекарства онлайн чаще, чем европейцы, сообщили РИА Новости в международной фармацевтической компании Stada. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

"40% опрошенных россиян признались, что за последний год стали заказывать больше безрецептурных препаратов через интернет, показало исследование Stada Health Report, проведенное среди 30 тысяч респондентов в 15 странах. Этот результат ставит Россию в лидеры среди всех стран-участниц опроса", — говорится в сообщении.

Ежегодное международное онлайн-исследование, подготовленное для Stada консалтинговой компанией Kantar, проводилось в марте-апреле 2021 года. В нем участвовали около 30 тысяч респондентов из Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании, Швейцарии, Украины и Великобритании.

Четверть респондентов из России (25%), отвечая на вопрос, где бы они предпочли купить лекарственные препараты, сказали, что воспользуются услугами интернет-аптек. Этот результат вдвое превышает средний результат по опросу (12%). "Для сравнения: в Германии ответили так же 19% участников исследования, во Франции — 5% опрошенных, в Нидерландах и Португалии — 4%", — сообщили в компании. Кроме того, 11% опрошенных россиян для покупки медикаментов зайдут на сайты маркетплейсов, что более чем вдвое превышает средний результат по опросу (5%). Доля безналичных платежей в России достигла 75%

Между тем, несмотря на увеличивающееся количество интернет-платформ и других каналов получения лекарственных средств, предпочтительным вариантом приобретения по-прежнему остаются розничные аптеки: их выбрали 43% опрошенных, наиболее привержены таким покупкам жители Польши (46%) и России (44%)".

"Онлайн-рынок фарм отрасли продолжает демонстрировать рост. Это связано в первую очередь с предпочтениями покупателей — покупать онлайн, искать лучшие ценовые предложения и лучший сервис. Наши внутренние данные по продажам в первом полугодии 2021 также говорят о росте доли онлайн-продаж внутри Stada", — приводятся слова коммерческого директора в России и СНГ Игоря Бахметьева.

В апреле 2020 года был принят закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе, с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов. С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в нормативную базу, согласно которым право вести дистанционную торговлю препаратами получили несетевые аптеки, а покупать лекарства стало возможным на маркетплейсах.