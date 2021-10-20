Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до рекорда с 2008 года
Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,4% - рекорда с сентября 2008 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, ускорилась до 3,4% с 3% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ, и предварительной оценкой. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, в сентябре увеличились на 0,5%, что соответствует предварительной оценке.
Базовая годовая инфляция ускорилась до 1,9% с 1,6% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.
https://1prime.ru/News/20211020/834999898.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте