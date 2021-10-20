МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, ускорилась до 3,4% с 3% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ, и предварительной оценкой. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%.

В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, в сентябре увеличились на 0,5%, что соответствует предварительной оценке.

Базовая годовая инфляция ускорилась до 1,9% с 1,6% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.