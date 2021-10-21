МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Повышение учетной ставки Банком России на ближайшем заседании станет в первую очередь фактором стабилизации обменного курса рубля, рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"В пятницу, 22 октября 2021 года состоится плановое заседание Совета директоров ЦБ РФ. На этот раз ожидания инвесторов, спекулянтов и экономистов по поводу ожидаемого решения отечественного Центробанка достаточно единодушны. Они сходятся во мнении, что величина ключевой ставки ЦБ РФ будет повышена", — отметил он.

Различаются только оценки величины предстоящего повышения: на 0.25-0.5%, до уровня 7.00-7.25% годовых.

"Поводом для подобного решения выступает сильное отклонение темпов инфляции от целевого уровня в 4.0%", — объясняет Манжос.

Официальная инфляция в России в сентябре ускорилась до 7.4% в годовом выражении. Это максимальное значение с июня 2016 года.

"В подобной ситуации повышение ключевой ставки является стандартным шагом со стороны мегарегулятора финансового рынка. Это основной доступный инструмент, с помощью которого возможно достаточно быстро оказывать влияние на макроэкономику страны", — рассуждает эксперт.

Повышение уровня ключевой ставки станет дополнительным фактором стабилизации обменного курса рубля на текущем достаточно высоком уровне по отношению к доллару США и евро. Этот временно сдержит рост стоимости импортных товаров, что должно способствовать среднесрочному ослаблению инфляционных ожиданий в стране, подытожил собеседник агентства.