МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс рубля к вечеру немного скорректировался вниз после обновления более чем годовых максимумов и к доллару, и к евро, но остается в ощутимом плюсе на решении ЦБ о резком увеличении ключевой ставки. Банк России повысил ставку сразу на 0,75%

Удорожание нефти и ослабление доллара к большинству мировых валют оказывают дополнительную поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск снижается на 64 копейки до 70,46 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 82,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российская валюта в конце недели уверенно укрепляется после жестких решений и комментариев ЦБ РФ. Регулятор в пятницу снова повысил ключевую ставку, причём сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, хотя эксперты в основной совей массе ожидали повышения только до 7,25%.

Сразу после решения ЦБ РФ и его комментариев курс доллара падал к закрытию четверга на 1,28 рубля, до 69,82 рубля – минимума с июня 2020 года, а евро — на 1,37 рубля, до 81,28 рубля, минимума с июля прошлого года.

РУБЛЬ ОТТОЛКНУЛСЯ ВВЕРХ БЛАГОДАРЯ ЦБ

В своём заявлении ЦБ сохранил сигнал о возможности дальнейших повышений на ближайших заседаниях, поскольку преобладающее влияние инфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх. Российский рынок акций подрастает после решения ЦБ по ключевой ставке

Также рубль получает позитив и от внешней конъюнктуры. Так, доллар слабеет к другим основным мировым валютам, таким как, в частности, евро и иена, а к китайской валюте он дешевеет сейчас на 0,1%, до 6,388 юаня. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 93,63 пункта.

Поддержка стоимости рисковых активов приходит и от новостей о китайском застройщике Evergrande. Эта компания, оказавшаяся на грани дефолта, провела просроченный платеж в 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по офшорным облигациям.

При этом нефть дорожает на 1%, до 85,5 доллара за баррель.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,9% и 0,7% соответственно. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Повышение ключевой ставки ЦБ оказалось более значимым, чем считало большинство аналитиков, также был пересмотрен прогноз инфляции на конец года, рассуждает Андрей Дюрягин из компании "МКБ Инвестиции". Фондовые биржи США не демонстрируют единой динамики

"Сам характер пресс-релиза говорит о возможности увеличения ставки на ближайшем заседании, и обозначена ключевая ставка в среднем за год на 2022 год в диапазоне 7,3-8,3%. Данное решение не было заложено в курс, поэтому рубль значительно укрепляется", — добавляет он.

С технической точки зрения рубль как краткосрочно, так и среднесрочно выглядит перекупленным, но при этом сильный повышательный импульс, поддерживаемый фундаментальными факторами, может позволить ему какое-то время продолжать восходящее движение, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Так, ближайшая значимая поддержка по доллару расположена у отметки 69,70 рубля. Её преодоление будет означать перспективу развития снижения к 68 рублям. Важное сопротивление, закрепление выше которого может предвещать смену тренда, находится у 73 рублей за доллар – к нему курс мог бы направиться в рамках краткосрочной коррекции. По евро район значимых поддержек расположен у отметки 80,6 рубля", — оценивает она.