МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство подготовило проект постановления о поддержке малого бизнеса и некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от новых ограничений по коронавирусу. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами он отметил, что "проект первого постановления уже подготовлен, он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта".

Глава правительства напомнил, что единовременную выплату смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированные некоммерческие организации. По его словам, речь прежде всего идет о предприятиях в области гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга.

Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого. "Общий объем такой поддержки составит порядка 38,5 миллиардов рублей", — отметил Мишустин.

Он добавил, что, что эта помощь позволит частично покрыть выпадающую часть выручки пострадавших предприятий и поддержать около трех миллионов человек. Подать заявку на грант можно будет с 1 ноября, сами выплаты начнутся с 15 ноября.